https://ria.ru/20220802/tayvan-1806757538.html

Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не нарушает суверенитет Китая

Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не нарушает суверенитет Китая - РИА Новости, 02.08.2022

Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не нарушает суверенитет Китая

США считают, что визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не знаменует собой нарушение суверенитета КНР, заявил во вторник... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:23

2022-08-02T18:23

2022-08-02T18:43

в мире

визит пелоси на тайвань

китай

тайвань

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США считают, что визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не знаменует собой нарушение суверенитета КНР, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы не считаем, что данный визит является нарушением суверенитета (КНР)", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя поездку Пелоси на остров вопреки протестам со стороны официального Пекина.Представитель Белого дома обратил внимание на напряженность, которой сопровождалась риторика со стороны китайских властей в преддверии поездки Пелоси на Тайвань. В этой связи Кирби заявил, что США "не позволят себя запугать". "США не позволят себя запугать данными угрозами. Мы были свидетелями угроз и подобного рода риторики на протяжении последних нескольких дней...У нас есть серьезные обязательства в сфере безопасности в данном регионе, у нас от пяти до семи альянсов в данном регионе - и мы относимся к этому серьезно", - указал высокопоставленный американский чиновник.Представитель американской администрации также прокомментировал появившиеся в СМИ данные о том, что армия КНР направила истребители в Тайваньский пролив. По словам Кирби, он не может подтвердить достоверность этой информации, однако был бы "не удивлен" подобным развитием событий.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806751593.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, визит пелоси на тайвань, китай, тайвань, сша, джон кирби