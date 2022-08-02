https://ria.ru/20220802/tayvan-1806756043.html

Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая

Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая

Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Компартия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:19

2022-08-02T18:19

2022-08-02T18:37

нэнси пелоси

в мире

тайвань

сша

китай

визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Компартия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.Пелоси во вторник вопреки протестам Пекина прибыла на Тайвань. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года."Перед лицом растущей агрессии компартии Китая визит нашей делегации конгресса должен интерпретироваться как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, который защищает себя и свою свободу", - говорится в статье Пелоси, опубликованной в газете Washington Post сразу после ее приземления в Тайбэе."Мы не можем оставаться в стороне в то время, когда КПК продолжает угрожать Тайваню и самой демократии", - добавила Пелоси.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

тайвань

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китай

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Кирилл Волков

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