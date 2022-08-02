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Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая
Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая - РИА Новости, 02.08.2022
Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая
Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Компартия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:19
2022-08-02T18:19
2022-08-02T18:37
нэнси пелоси
в мире
тайвань
сша
китай
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Компартия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.Пелоси во вторник вопреки протестам Пекина прибыла на Тайвань. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года."Перед лицом растущей агрессии компартии Китая визит нашей делегации конгресса должен интерпретироваться как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, который защищает себя и свою свободу", - говорится в статье Пелоси, опубликованной в газете Washington Post сразу после ее приземления в Тайбэе."Мы не можем оставаться в стороне в то время, когда КПК продолжает угрожать Тайваню и самой демократии", - добавила Пелоси.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, в мире, тайвань, сша, китай, визит пелоси на тайвань
18:19 02.08.2022 (обновлено: 18:37 02.08.2022)
Пелоси назвала свой визит поддержкой Тайваня на фоне "агрессии" Китая
Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии