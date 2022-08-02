https://ria.ru/20220802/tayvan-1806751593.html

Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на Тайване

Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на Тайване - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на Тайване

Прибывшая во вторник с визитом на Тайвань спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала письменное заявление, в котором выразила... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:04

2022-08-02T18:04

2022-08-02T18:15

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Прибывшая во вторник с визитом на Тайвань спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала письменное заявление, в котором выразила уверенность, что ее поездка никоим образом не противоречит официальной политике американского руководства в отношении острова."Наши визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво", - заявила Пелоси.По словам высокопоставленной представительницы американских властей, ее поездка на остров представляет собой свидетельство "непоколебимой поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США".

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси