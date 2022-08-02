https://ria.ru/20220802/tayvan-1806743452.html

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване - РИА Новости, 02.08.2022

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване

Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:45

2022-08-02T17:45

2022-08-02T23:03

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

тайбэй

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань, следует из прямой трансляции телеканала CTITV.Как сообщалось ранее, краткая поездка на Тайвань Пелоси ожидалась, и такой визит может вызвать раздражение Китая и усилить его напряженность с США.Согласно данным авиарадаров, самолет "Боинг С-40С" вылетел в понедельник из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и обогнув Филиппины направился на остров Тайвань.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806733537.html

тайвань

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, тайбэй, визит пелоси на тайвань