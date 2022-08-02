https://ria.ru/20220802/tayvan-1806738941.html

Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам

Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам - РИА Новости, 02.08.2022

Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам

Официальный сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа на фоне предстоящего визита на остров спикера палаты... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:35

2022-08-02T17:35

2022-08-02T17:35

в мире

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тайвань

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Официальный сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа на фоне предстоящего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, количество атак в 200 раз больше, чем в обычное время, заявил во вторник официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань."Начиная с 17.15 (12.15 по мск - ред.) официальный сайт главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам из-за рубежа, количество атак в 200 раз больше, чем в обычные дни", - сказал Чжан Дуньхань, слова которого приводят тайваньские СМИ.По его словам, работу сайта удалось восстановить. Однако корреспондентам РИА Новости не удалось открыть страницу сайта главы офиса администрации Тайваня, так же как и сайт министерства иностранных дел острова.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806699906.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806732555.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, пекин, конгресс сша