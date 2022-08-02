Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам
Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Программирование. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Официальный сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа на фоне предстоящего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, количество атак в 200 раз больше, чем в обычное время, заявил во вторник официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань.
"Начиная с 17.15 (12.15 по мск - ред.) официальный сайт главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам из-за рубежа, количество атак в 200 раз больше, чем в обычные дни", - сказал Чжан Дуньхань, слова которого приводят тайваньские СМИ.
По его словам, работу сайта удалось восстановить. Однако корреспондентам РИА Новости не удалось открыть страницу сайта главы офиса администрации Тайваня, так же как и сайт министерства иностранных дел острова.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.