17:34 02.08.2022 (обновлено: 17:38 02.08.2022)
Источник заявил об отсутствии бортов российских авиакомпаний около Тайваня
Источник: российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают, сообщил РИА Новости источник в авиавластях.
"Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают", - сказал источник.
Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в Тайбэй.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.