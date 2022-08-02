https://ria.ru/20220802/tayvan-1806738593.html

Источник заявил об отсутствии бортов российских авиакомпаний около Тайваня

Источник заявил об отсутствии бортов российских авиакомпаний около Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022

Источник заявил об отсутствии бортов российских авиакомпаний около Тайваня

Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают, сообщил РИА Новости источник в авиавластях. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:34

2022-08-02T17:34

2022-08-02T17:38

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают, сообщил РИА Новости источник в авиавластях."Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают", - сказал источник.Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в Тайбэй.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806734803.html

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в мире, тайвань, сша, цай инвэнь, тайбэй, нэнси пелоси, конгресс сша