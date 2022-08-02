https://ria.ru/20220802/tayvan-1806733537.html

Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя

Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022

Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя

Тайваньская газета China Times запустила прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя Суншань, где в ближайшее время может приземлиться самолет со спикером палаты... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:22

2022-08-02T17:22

2022-08-02T17:37

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Тайваньская газета China Times запустила прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя Суншань, где в ближайшее время может приземлиться самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.По состоянию на 22.30 по местному времени (17.30 мск) трансляцию смотрят около 1,3 тысячи человек. Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй и уже вошел в воздушное пространство острова.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси