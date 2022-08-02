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Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022
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Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя
Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022
Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя
Тайваньская газета China Times запустила прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя Суншань, где в ближайшее время может приземлиться самолет со спикером палаты... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:22
2022-08-02T17:37
в мире
сша
тайвань
китай
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Тайваньская газета China Times запустила прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя Суншань, где в ближайшее время может приземлиться самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.По состоянию на 22.30 по местному времени (17.30 мск) трансляцию смотрят около 1,3 тысячи человек. Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй и уже вошел в воздушное пространство острова.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
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в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси
17:22 02.08.2022 (обновлено: 17:37 02.08.2022)
 
Тайваньское СМИ запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя

China Times запустило трансляцию из аэропорта Тайбэя, где ждут прибытия Пелоси

© Flightradar24Скриншот маршрута спецборта ВВС США (Flightradar24)
Скриншот маршрута спецборта ВВС США (Flightradar24)
© Flightradar24
Скриншот маршрута спецборта ВВС США (Flightradar24). Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Тайваньская газета China Times запустила прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя Суншань, где в ближайшее время может приземлиться самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По состоянию на 22.30 по местному времени (17.30 мск) трансляцию смотрят около 1,3 тысячи человек. Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй и уже вошел в воздушное пространство острова.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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