16:00 02.08.2022 (обновлено: 16:35 02.08.2022)
Эксперт из КНР анонсировал военные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
Эксперт Global Times: Китай может принять военные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пекин может предпринять силовые действия в ответ на посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил журналист издания Global Times Ху Сицзинь.
"Насколько мне известно, в ответ на возможный визит Пелоси на Тайвань Пекин сформулировал ряд контрмер, включая военные", — написал он в Twitter.
Частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на Тайвань. В Китае рассматривают его как неотъемлемую часть своей территории и не признают правительство Тайбэя.
В последние недели ситуация вокруг спорного региона снова накалилась из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Пекине предупредили, что примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести Соединенные Штаты. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно шагах идет речь.