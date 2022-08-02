https://ria.ru/20220802/tayvan-1806704736.html

Эксперт из КНР анонсировал военные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Эксперт из КНР анонсировал военные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперт из КНР анонсировал военные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Пекин может предпринять силовые действия в ответ на посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил журналист издания Global Times Ху... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:00

2022-08-02T16:00

2022-08-02T16:35

в мире

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пекин может предпринять силовые действия в ответ на посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил журналист издания Global Times Ху Сицзинь.Частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на Тайвань. В Китае рассматривают его как неотъемлемую часть своей территории и не признают правительство Тайбэя.В последние недели ситуация вокруг спорного региона снова накалилась из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Пекине предупредили, что примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести Соединенные Штаты. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно шагах идет речь.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

тайвань

сша

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай