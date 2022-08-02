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Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань
Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань
США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:25
2022-08-02T14:33
в мире
сша
китай
пекин
мид кнр
конгресс сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич.Политик в интервью американскому телеканалу Fox News выразил мнение о том, что, несмотря на растущую напряженность, власти Китая вряд ли реализуют свои угрозы, касающиеся визита Пелоси на Тайвань. Как отметил Гингрич, Пекин понимает, что США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, Австралия, ответят на эти действия без колебаний."В худшем случае, если бы они сбили ее (Пелоси - ред.) самолет, это было бы самым настоящим актом агрессии. И у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар", - сообщил Гингрич.Политик добавил, что, помимо ответного удара, США вместе с Австралией и Японией полностью изолировали бы Китай, парализовав его экономику за счет остановки экспорта и импорта, связанных с США.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
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в мире, сша, китай, пекин, мид кнр, конгресс сша, нэнси пелоси
14:25 02.08.2022 (обновлено: 14:33 02.08.2022)
 
Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань

Американский политик: США ответят в случае атаки Китая во время визита Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич.
Политик в интервью американскому телеканалу Fox News выразил мнение о том, что, несмотря на растущую напряженность, власти Китая вряд ли реализуют свои угрозы, касающиеся визита Пелоси на Тайвань. Как отметил Гингрич, Пекин понимает, что США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, Австралия, ответят на эти действия без колебаний.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:16
Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
"В худшем случае, если бы они сбили ее (Пелоси - ред.) самолет, это было бы самым настоящим актом агрессии. И у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар", - сообщил Гингрич.
Политик добавил, что, помимо ответного удара, США вместе с Австралией и Японией полностью изолировали бы Китай, парализовав его экономику за счет остановки экспорта и импорта, связанных с США.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:22
Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ
 
В миреСШАКитайПекинМИД КНРКонгресс СШАНэнси Пелоси
 
 
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