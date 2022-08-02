https://ria.ru/20220802/tayvan-1806672384.html

Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань

Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань

США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:25

2022-08-02T14:25

2022-08-02T14:33

в мире

сша

китай

пекин

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конгресс сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич.Политик в интервью американскому телеканалу Fox News выразил мнение о том, что, несмотря на растущую напряженность, власти Китая вряд ли реализуют свои угрозы, касающиеся визита Пелоси на Тайвань. Как отметил Гингрич, Пекин понимает, что США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, Австралия, ответят на эти действия без колебаний."В худшем случае, если бы они сбили ее (Пелоси - ред.) самолет, это было бы самым настоящим актом агрессии. И у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар", - сообщил Гингрич.Политик добавил, что, помимо ответного удара, США вместе с Австралией и Японией полностью изолировали бы Китай, парализовав его экономику за счет остановки экспорта и импорта, связанных с США.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806667740.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806645273.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, китай, пекин, мид кнр, конгресс сша, нэнси пелоси