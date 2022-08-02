https://ria.ru/20220802/tayvan-1806669471.html

В Китае заявили, что США ответят в случае визита Пелоси на Тайвань

В Китае заявили, что США ответят в случае визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

В Китае заявили, что США ответят в случае визита Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге во вторник не стала уточнять, какие именно меры примет Китай в случае визита на Тайвань спикера палаты... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:21

2022-08-02T14:21

2022-08-02T14:21

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге во вторник не стала уточнять, какие именно меры примет Китай в случае визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Что я могу вам сказать, так это то, что США обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причинённый суверенитету и интересам безопасности Китая", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста уточнить, какие именно меры примет Китай.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Тайваньский телеканал "Саньли" во вторник со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси покинет Тайвань в среду в 17.00 (12.00 мск). В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806648814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цай инвэнь, китай, тайвань, сша, конгресс сша, мид кнр