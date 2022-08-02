https://ria.ru/20220802/tayvan-1806648814.html

В Кремле назвали возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией

В Кремле назвали возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией - РИА Новости, 02.08.2022

В Кремле назвали возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией

Ситуация с турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и возможным посещением ею Тайваня - провокация, которая ведет к нарастанию напряженности в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:32

2022-08-02T13:32

2022-08-02T14:21

в мире

тайвань

дмитрий песков

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ситуация с турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и возможным посещением ею Тайваня - провокация, которая ведет к нарастанию напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать все-таки, долетит она дотуда или не долетит. Но то, что все, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе… ведет к нарастанию напряженности", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что это фиксируют все страны мира. Песков также подчеркнул, что Россия солидарна с Китаем.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/tayvan-1806602345.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806645273.html

тайвань

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, дмитрий песков, нэнси пелоси