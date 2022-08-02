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Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
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Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ
Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до пяти часов вечера среды по местному времени, дольше, чем ожидалось ранее,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:22
2022-08-02T13:28
в мире
цай инвэнь
тайвань
пекин
сша
конгресс сша
мид кнр
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до пяти часов вечера среды по местному времени, дольше, чем ожидалось ранее, передает во вторник тайваньский телеканал "Саньли".Телеканал, со ссылкой на источники, сообщает, что Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник в районе 21.30 (16.30 мск), в среду ранним утром проведет видеоконференцию в отеле, в 9.00 утра (4.00 ночи мск) посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), в 10.00 (5.00 мск) проведет встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего примет участие в званном обеде. Около 14.00 (9.00 мск) Пелоси отправится в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй."Ожидается, что она покинет Тайвань в 17.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
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в мире, цай инвэнь, тайвань, пекин, сша, конгресс сша, мид кнр
13:22 02.08.2022 (обновлено: 13:28 02.08.2022)
 
Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось, сообщили СМИ

"Саньли": Пелоси может задержаться на Тайване до вечера среды

© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до пяти часов вечера среды по местному времени, дольше, чем ожидалось ранее, передает во вторник тайваньский телеканал "Саньли".
Телеканал, со ссылкой на источники, сообщает, что Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник в районе 21.30 (16.30 мск), в среду ранним утром проведет видеоконференцию в отеле, в 9.00 утра (4.00 ночи мск) посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), в 10.00 (5.00 мск) проведет встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего примет участие в званном обеде. Около 14.00 (9.00 мск) Пелоси отправится в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй.
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"Ожидается, что она покинет Тайвань в 17.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
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