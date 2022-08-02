https://ria.ru/20220802/tayvan-1806604799.html

Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси

Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси

Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:44

2022-08-02T11:44

2022-08-02T11:44

в мире

цай инвэнь

тайвань

сша

пекин

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124536_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_6757dcbc77ccc9d67ce6f8590da87513.jpg

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China Times.Отмечается, что акции протеста прошли преимущественно у здания Ассоциации США на Тайване, их организаторами выступили различные общественные платформы и объединения. Участники протестов называли Пелоси "безобразной американкой", призывали ее отказаться от поездки на Тайвань, подчеркивая, что жители острова не приветствуют ее визит.Критике подверглась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая, по сообщения СМИ, должна встретиться с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Протестующие обвиняли ее в том, что она "ободрала Тайвань как липку", что она жертвует интересами острова в пользу другого государства.На месте протестов для обеспечения порядка присутствовали значительные силы полиции, однако обошлось без применения силы. Акция протеста окончилась примерно в 17.30 по местному времени (11.30 мск).Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806602937.html

тайвань

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, пекин, конгресс сша