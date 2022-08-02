Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси
Жители Тайваня вышли на улицы Тайбэя, протестуя против возможного визита Пелоси
© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China Times.
Отмечается, что акции протеста прошли преимущественно у здания Ассоциации США на Тайване, их организаторами выступили различные общественные платформы и объединения. Участники протестов называли Пелоси "безобразной американкой", призывали ее отказаться от поездки на Тайвань, подчеркивая, что жители острова не приветствуют ее визит.
Критике подверглась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая, по сообщения СМИ, должна встретиться с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Протестующие обвиняли ее в том, что она "ободрала Тайвань как липку", что она жертвует интересами острова в пользу другого государства.
На месте протестов для обеспечения порядка присутствовали значительные силы полиции, однако обошлось без применения силы. Акция протеста окончилась примерно в 17.30 по местному времени (11.30 мск).
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.