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Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
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Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси
Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси
Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:44
2022-08-02T11:44
в мире
цай инвэнь
тайвань
сша
пекин
конгресс сша
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China Times.Отмечается, что акции протеста прошли преимущественно у здания Ассоциации США на Тайване, их организаторами выступили различные общественные платформы и объединения. Участники протестов называли Пелоси "безобразной американкой", призывали ее отказаться от поездки на Тайвань, подчеркивая, что жители острова не приветствуют ее визит.Критике подверглась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая, по сообщения СМИ, должна встретиться с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Протестующие обвиняли ее в том, что она "ободрала Тайвань как липку", что она жертвует интересами острова в пользу другого государства.На месте протестов для обеспечения порядка присутствовали значительные силы полиции, однако обошлось без применения силы. Акция протеста окончилась примерно в 17.30 по местному времени (11.30 мск).Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806602937.html
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сша
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в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, пекин, конгресс сша
11:44 02.08.2022
 
Жители Тайваня вышли на акцию против визита Пелоси

Жители Тайваня вышли на улицы Тайбэя, протестуя против возможного визита Пелоси

© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Десятки человек вышли в понедельник на улицы Тайбэя, протестуя против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает газета China Times.
Отмечается, что акции протеста прошли преимущественно у здания Ассоциации США на Тайване, их организаторами выступили различные общественные платформы и объединения. Участники протестов называли Пелоси "безобразной американкой", призывали ее отказаться от поездки на Тайвань, подчеркивая, что жители острова не приветствуют ее визит.
Критике подверглась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая, по сообщения СМИ, должна встретиться с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Протестующие обвиняли ее в том, что она "ободрала Тайвань как липку", что она жертвует интересами острова в пользу другого государства.
На месте протестов для обеспечения порядка присутствовали значительные силы полиции, однако обошлось без применения силы. Акция протеста окончилась примерно в 17.30 по местному времени (11.30 мск).
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Китай выступил против сепаратизма на Тайване
 
В миреЦай ИнвэньТайваньСШАПекинКонгресс США
 
 
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