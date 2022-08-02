ВС Тайваня на следующей неделе проведут артиллерийские учения, сообщили СМИ
Центральное информационное агентство Тайваня: ВС Тайваня проведут артиллерийские учения
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун на юге острова в рамках продолжения ежегодных учений "Ханьгуан", завершившихся на минувшей неделе, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, артиллерийские учения пройдут с целью укрепления боеготовности и огневой мощи вооруженных сил. В маневрах будут в том числе задействованы самоходные гаубицы M109 и M110.
Помимо прочего источник сообщил, что вооруженные силы острова проведут еще одни военные учения в округе Пиндун 5 сентября, но уже с участием командования армейской авиации и сил специального назначения, а также снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.
Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами прошел с 24 по 29 июля, в этом году учения были сосредоточены на имитации ликвидации сил вторжения на море и вдоль береговой линии за счет интеграции трех видов вооруженных сил и развертывания широкого спектра вооружений и оборудования.
СМИ сообщали, что приоритетное внимание в ходе маневров было уделено отработке защиты порта Тайбэй на северном побережье острова от "нападения" материкового Китая, учения будут имитировать атаку китайских вертолетов и истребителей-бомбардировщиков на порт Тайбэя, а также совместную контратаку вооруженных сил Тайваня.