https://ria.ru/20220802/tayvan-1806570038.html

ВС Тайваня на следующей неделе проведут артиллерийские учения, сообщили СМИ

ВС Тайваня на следующей неделе проведут артиллерийские учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

ВС Тайваня на следующей неделе проведут артиллерийские учения, сообщили СМИ

Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун на юге острова в рамках продолжения ежегодных учений... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:54

2022-08-02T08:54

2022-08-02T08:54

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун на юге острова в рамках продолжения ежегодных учений "Ханьгуан", завершившихся на минувшей неделе, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник.По словам источника агентства, артиллерийские учения пройдут с целью укрепления боеготовности и огневой мощи вооруженных сил. В маневрах будут в том числе задействованы самоходные гаубицы M109 и M110.Помимо прочего источник сообщил, что вооруженные силы острова проведут еще одни военные учения в округе Пиндун 5 сентября, но уже с участием командования армейской авиации и сил специального назначения, а также снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами прошел с 24 по 29 июля, в этом году учения были сосредоточены на имитации ликвидации сил вторжения на море и вдоль береговой линии за счет интеграции трех видов вооруженных сил и развертывания широкого спектра вооружений и оборудования.СМИ сообщали, что приоритетное внимание в ходе маневров было уделено отработке защиты порта Тайбэй на северном побережье острова от "нападения" материкового Китая, учения будут имитировать атаку китайских вертолетов и истребителей-бомбардировщиков на порт Тайбэя, а также совместную контратаку вооруженных сил Тайваня.

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806563066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, тайбэй, китай