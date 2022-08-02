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ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
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ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности, сообщают СМИ
ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности, сообщают СМИ
Вооруженные силы Тайваня со 2 по 4 августа могут повысить уровень боеготовности на фоне возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:30
2022-08-02T06:30
в мире
пекин
китай
сша
конгресс сша
мид кнр
нэнси пелоси
тайвань
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ПЕКИН 2 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня со 2 по 4 августа могут повысить уровень боеготовности на фоне возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и вероятной резкой реакции со стороны Пекина, сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на информирование источники.Агентство отмечает, что, по достоверной информации, с 8.00 (3.00 мск) 2 августа до 12.00 (7.00 мск) 4 августа армия усилит боеготовность и будет ее соответствующим образом корректировать в зависимости от возможной угрозы со стороны Народно-освободительной армии Китая.Вместе с тем источник сообщил агентству, что на данный момент армия острова сохраняет уровень боеготовности на обычном уровне, и он еще не корректировался.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html
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в мире, пекин, китай, сша, конгресс сша, мид кнр, нэнси пелоси, тайвань
06:30 02.08.2022
 
ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности, сообщают СМИ

CNA: ВС Тайваня намерены повысить уровень боеготовности на фоне возможного визита Пелоси

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН 2 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня со 2 по 4 августа могут повысить уровень боеготовности на фоне возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и вероятной резкой реакции со стороны Пекина, сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на информирование источники.
Агентство отмечает, что, по достоверной информации, с 8.00 (3.00 мск) 2 августа до 12.00 (7.00 мск) 4 августа армия усилит боеготовность и будет ее соответствующим образом корректировать в зависимости от возможной угрозы со стороны Народно-освободительной армии Китая.
Вместе с тем источник сообщил агентству, что на данный момент армия острова сохраняет уровень боеготовности на обычном уровне, и он еще не корректировался.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
Пилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
02:17
Китайский офицер назвал способ "преподать урок" США в ситуации с Тайванем
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Китайская армия - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
05:14
Китай не побоится сражаться за свой суверенитет, пишет Global Times
 
В миреПекинКитайСШАКонгресс СШАМИД КНРНэнси ПелосиТайвань
 
 
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