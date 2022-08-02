https://ria.ru/20220802/tayvan-1806561109.html

В Китае предположили, что Пелоси поможет ускорить воссоединение с Тайванем

В Китае предположили, что Пелоси поможет ускорить воссоединение с Тайванем - РИА Новости, 02.08.2022

В Китае предположили, что Пелоси поможет ускорить воссоединение с Тайванем

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения КНР с... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T05:23

2022-08-02T05:23

2022-08-02T05:26

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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения КНР с островом, украинский кризис уже показал миру, что случается, когда крупную державу загонят в угол, считают аналитики, опрошенные изданием Global Times.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По его словам, если Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, умышленным нарушением принципа "одного Китая", а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.Китайские эксперты, опрошенные изданием, полагают, что это новое предупреждение является четким сигналом о том, что если Пелоси отправится на Тайвань, Китай увидит в этом провокационные действия, совершенные с позволения администрации президента США Джо Байдена, а не решение, принятое лично Пелоси, и это будет серьезным инцидентом, означающим, что США нарушили свое обещание относительно тайваньского вопроса.Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил газете, что что любая договоренность о визите Пелоси на Тайвань будет нарушением обязательств Белого дома не поддерживать "независимость Тайваня".По его словам, это относится к любой помощи в организации визита Пелоси, оказанной администрацией, в том числе со стороны военных США, в частности это касается предоставления транспорта, обеспечения безопасность, связи, разведки и прочего.Он добавил, что, если Пелоси действительно отправится на Тайвань, то это будет означать, что она "получила разрешение (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, и американские военные также окажут ей поддержку".По мнению экспертов, в таком случае ответные действия Китая будут направлены не только против Пелоси, но администрации Байдена также придется столкнуться с серьезными последствиями всестороннего ухудшения отношений между Китаем и США."Стратегическое видение Китая гораздо шире, чем просто игра в "ястреба и цыпленка" с Пелоси во время ее так называемого неожиданного визита на остров, поскольку Китай воспользуется этим провокационным ходом США, чтобы необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения, который на самом деле гораздо важнее, чем визит американского политика", — считают аналитики.По мнению экспертов, если США считают, что авантюрный шаг Пелоси может открыть новую дверь для Вашингтона в тайваньском вопросе, то это слишком наивно, это может только положить конец американской стратегии силового воздействия в отношении Тайваня."Никто не должен недооценивать решимость Китая в отношении воссоединения и возрождения (нации. — Прим. ред.), а российско-украинский кризис только что позволил миру увидеть последствия загона крупной державы в угол. Китай будет неуклонно ускорять процесс воссоединения и объявит об окончании господства США в мировом порядке. Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии", — считают эксперты.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html

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