https://ria.ru/20220802/svpd-1806811379.html
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД - РИА Новости, 03.08.2022
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД
Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T23:59
2022-08-02T23:59
2022-08-03T00:00
в мире
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Альтернативы этой договоренности не существует", - сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
23:59 02.08.2022 (обновлено: 00:00 03.08.2022)
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД
МИД: Россия выступает за скорейшее возобновление действия иранской ядерной сделки