https://ria.ru/20220802/svpd-1806811379.html

МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД

МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД - РИА Новости, 03.08.2022

МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД

Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-02T23:59

2022-08-02T23:59

2022-08-03T00:00

в мире

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Альтернативы этой договоренности не существует", - сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)