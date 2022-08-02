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МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД - РИА Новости, 03.08.2022
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД
Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T23:59
2022-08-03T00:00
в мире
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Альтернативы этой договоренности не существует", - сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
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в мире, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
23:59 02.08.2022 (обновлено: 00:00 03.08.2022)
 
МИД призвал к скорейшему возобновлению действия СВПД

МИД: Россия выступает за скорейшее возобновление действия иранской ядерной сделки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее восстановление реализации иранской ядерной сделки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Альтернативы этой договоренности не существует", - сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
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В миреООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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