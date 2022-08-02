Рейтинг@Mail.ru
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/suverenitet-1806790140.html
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД - РИА Новости, 02.08.2022
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:31
2022-08-02T20:31
в мире
китай
россия
тайвань
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1920x0_80_0_0_c6dd91aead3df1f26fb630ad5fb5338b.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - подчеркнули в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html
китай
россия
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_56b1798299f6c2c302de6022e563f466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визит пелоси на тайвань
20:31 02.08.2022
 
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД

В российском МИД считают, что Китай вправе принимать меры для защиты суверенитета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - говорится в заявлении.
"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:55
В Госдуме предложили создать военный союз с Китаем и Индией
 
В миреКитайРоссияТайваньМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Визит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала