https://ria.ru/20220802/suverenitet-1806790140.html

КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД

КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД - РИА Новости, 02.08.2022

КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД

КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:31

2022-08-02T20:31

2022-08-02T20:31

в мире

китай

россия

тайвань

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html

китай

россия

тайвань

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в мире, китай, россия, тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визит пелоси на тайвань