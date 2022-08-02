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КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД - РИА Новости, 02.08.2022
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:31
2022-08-02T20:31
2022-08-02T20:31
в мире
китай
россия
тайвань
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявили во вторник в МИД России, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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РИА Новости
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в мире, китай, россия, тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визит пелоси на тайвань
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
В российском МИД считают, что Китай вправе принимать меры для защиты суверенитета