21:25 02.08.2022 (обновлено: 21:33 02.08.2022)
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Минобороны Турции сообщило о прибытии в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном
СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.
"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", — заявило военное ведомство.
Ранее Минобороны России рассказало, что "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9:20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.