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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул - РИА Новости, 02.08.2022
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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул - РИА Новости, 02.08.2022
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:25
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СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.Ранее Минобороны России рассказало, что "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9:20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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стамбул, россия, турция, оон, украина, в мире
21:25 02.08.2022 (обновлено: 21:33 02.08.2022)
 
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Минобороны Турции сообщило о прибытии в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", — заявило военное ведомство.

Ранее Минобороны России рассказало, что "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9:20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:40
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 12:45
В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном
 
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