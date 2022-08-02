https://ria.ru/20220802/sukhogruz-1806798092.html

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул - РИА Новости, 02.08.2022

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:25

2022-08-02T21:25

2022-08-02T21:33

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СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.Ранее Минобороны России рассказало, что "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9:20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806491531.html

https://ria.ru/20220801/zerno-1806388561.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

стамбул, россия, турция, оон, украина, в мире