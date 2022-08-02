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В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы - РИА Новости, 02.08.2022
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В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы
В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы - РИА Новости, 02.08.2022
В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы
Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:41
2022-08-02T09:12
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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220801/zerno-1806491531.html
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в мире, украина, турция, стамбул, одесса, россия, оон
08:41 02.08.2022 (обновлено: 09:12 02.08.2022)
 
В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы

В Стамбуле в среду проведут досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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"Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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