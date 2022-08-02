08:41 02.08.2022 (обновлено: 09:12 02.08.2022)
В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы
В Стамбуле в среду проведут досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
"Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.