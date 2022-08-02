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Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
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Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы
Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:50
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происшествия
москва
полиция
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.
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происшествия, москва, полиция
19:50 02.08.2022
 
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы

Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия из окна дома на севере Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сейчас полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.
 
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