https://ria.ru/20220802/strelba-1806782502.html

Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы

Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы - РИА Новости, 02.08.2022

Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы

Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:50

2022-08-02T19:50

2022-08-02T19:50

происшествия

москва

полиция

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.

https://ria.ru/20220719/perestrelka-1803480350.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, полиция