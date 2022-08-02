https://ria.ru/20220802/strelba-1806782502.html
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы
Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:50
2022-08-02T19:50
2022-08-02T19:50
происшествия
москва
полиция
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.
https://ria.ru/20220719/perestrelka-1803480350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, полиция
Мужчина открыл стрельбу из окна дома на севере Москвы
Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия из окна дома на севере Москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас полиция
отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.