https://ria.ru/20220802/ssha-1806806775.html

США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме

США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.08.2022

США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме

США ожидают, что КНР в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:00

2022-08-02T23:00

2022-08-02T23:07

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США ожидают, что КНР в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что будет включать новые военные учения, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По словам Кирби, нынешний визит Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Как подчеркнул представитель Белого дома, американское руководство не стремится к такому развитию событий."США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием", - указал американский чиновник, добавив, что в Вашингтоне намерены сохранять каналы коммуникаций с Пекином открытыми.

https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806804961.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань