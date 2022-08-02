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США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.08.2022
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США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме
США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.08.2022
США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме
США ожидают, что КНР в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:00
2022-08-02T23:07
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США ожидают, что КНР в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что будет включать новые военные учения, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По словам Кирби, нынешний визит Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Как подчеркнул представитель Белого дома, американское руководство не стремится к такому развитию событий."США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием", - указал американский чиновник, добавив, что в Вашингтоне намерены сохранять каналы коммуникаций с Пекином открытыми.
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
23:00 02.08.2022 (обновлено: 23:07 02.08.2022)
 
США не хотят кризиса в отношениях с Китаем, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием" с Китаем

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США ожидают, что КНР в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что будет включать новые военные учения, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы ожидаем, что китайская сторона продолжит принимать ответные меры в долгосрочной перспективе. Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита. Это включает возможность проведения масштабных учений", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
По словам Кирби, нынешний визит Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Как подчеркнул представитель Белого дома, американское руководство не стремится к такому развитию событий.
"США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием", - указал американский чиновник, добавив, что в Вашингтоне намерены сохранять каналы коммуникаций с Пекином открытыми.
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В миреСШАКитайТайваньНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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