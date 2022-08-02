https://ria.ru/20220802/ssha-1806806646.html

США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань

США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань

США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:56

2022-08-02T22:56

2022-08-02T23:32

в мире

сша

китай

тайвань

администрация президента сша

нэнси пелоси

джо байден

тихий океан

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Высказывания прозвучали на фоне обострения американо-китайских отношений на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси."Мы продолжим делать то, что мы делаем, то есть поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива", - сказал Кирби.Он добавил, что президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению Пелоси ехать на Тайвань, а представители администрации находятся на связи с ее аппаратом и властями острова.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

сша

китай

тайвань

тихий океан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, тайвань, администрация президента сша, нэнси пелоси, джо байден, тихий океан, визит пелоси на тайвань