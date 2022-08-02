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США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань
США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань
США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:56
2022-08-02T23:32
в мире
сша
китай
тайвань
администрация президента сша
нэнси пелоси
джо байден
тихий океан
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Высказывания прозвучали на фоне обострения американо-китайских отношений на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси."Мы продолжим делать то, что мы делаем, то есть поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива", - сказал Кирби.Он добавил, что президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению Пелоси ехать на Тайвань, а представители администрации находятся на связи с ее аппаратом и властями острова.
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в мире, сша, китай, тайвань, администрация президента сша, нэнси пелоси, джо байден, тихий океан, визит пелоси на тайвань
22:56 02.08.2022 (обновлено: 23:32 02.08.2022)
 
США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань

Белый дом: США не откажутся от операций в западной части Тихого океана и поддержи Тайваня

© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Мы продолжим действовать в водах и небе западной части Тихого океана, как делали на протяжении десятилетий. Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином", - заявил он на брифинге в Белом доме.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Джон Кирби
координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США
Высказывания прозвучали на фоне обострения американо-китайских отношений на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Мы продолжим делать то, что мы делаем, то есть поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива", - сказал Кирби.
Он добавил, что президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению Пелоси ехать на Тайвань, а представители администрации находятся на связи с ее аппаратом и властями острова.
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В миреСШАКитайТайваньАдминистрация президента СШАНэнси ПелосиДжо БайденТихий океанВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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