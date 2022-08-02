22:56 02.08.2022 (обновлено: 23:32 02.08.2022)
США заявили, что продолжат поддерживать Тайвань
Белый дом: США не откажутся от операций в западной части Тихого океана и поддержи Тайваня
© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Мы продолжим действовать в водах и небе западной части Тихого океана, как делали на протяжении десятилетий. Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином", - заявил он на брифинге в Белом доме.
Высказывания прозвучали на фоне обострения американо-китайских отношений на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Мы продолжим делать то, что мы делаем, то есть поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива", - сказал Кирби.
Он добавил, что президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению Пелоси ехать на Тайвань, а представители администрации находятся на связи с ее аппаратом и властями острова.
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