https://ria.ru/20220802/ssha-1806713775.html

США подняли 13 военных самолетов с базы на Окинаве

США подняли 13 военных самолетов с базы на Окинаве - РИА Новости, 02.08.2022

США подняли 13 военных самолетов с базы на Окинаве

С военной базы США Кадена на японской Окинаве после 20.00 (14.00 МСК) во вторник в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:22

2022-08-02T16:22

2022-08-02T16:49

в мире

тайвань

сша

япония

нэнси пелоси

китай

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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. С военной базы США Кадена на японской Окинаве после 20.00 (14.00 МСК) во вторник в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15, сообщил японский телеканал NHK на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Согласно сведениям отделения министерства обороны Японии на Окинаве, к вечеру вторника на эту базу с других баз прилетели 22 самолета – заправщика КС135. Заправщики обычно используются при операциях истребителей, связанных с многочасовыми перелетами и могут дозаправлять другие самолеты в воздухе. Скопление такого числа этих самолетов на базе Кадена является беспрецедентным.После 20.00 (14.00 мск) с базы вылетели 5 самолетов-заправщиков этого типа и 8 истребителей F15. Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов и военной техники.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, япония, нэнси пелоси, китай