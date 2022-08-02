16:22 02.08.2022 (обновлено: 16:49 02.08.2022)
США подняли 13 военных самолетов с базы на Окинаве
США подняли восемь истребителей и пять топливозаправщиков с базы на Окинаве
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin SuttonИстребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония . Архивное фото
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. С военной базы США Кадена на японской Окинаве после 20.00 (14.00 МСК) во вторник в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15, сообщил японский телеканал NHK на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Согласно сведениям отделения министерства обороны Японии на Окинаве, к вечеру вторника на эту базу с других баз прилетели 22 самолета – заправщика КС135. Заправщики обычно используются при операциях истребителей, связанных с многочасовыми перелетами и могут дозаправлять другие самолеты в воздухе. Скопление такого числа этих самолетов на базе Кадена является беспрецедентным.
После 20.00 (14.00 мск) с базы вылетели 5 самолетов-заправщиков этого типа и 8 истребителей F15. Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов и военной техники.
В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.