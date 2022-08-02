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Захарова прокомментировала возможный визит Пелоси на Тайвань

Захарова прокомментировала возможный визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Захарова прокомментировала возможный визит Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:54

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявив, что Вашингтон несет миру дестабилизацию.Ранее главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более 3000 наименований продукции более чем 100 продовольственных компаний Тайваня на фоне возможного визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", - написала Захарова в Тelegram-канале.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова