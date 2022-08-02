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Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура - РИА Новости, 02.08.2022
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Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура
Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура - РИА Новости, 02.08.2022
Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура
Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и движется в южном направлении, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:21
2022-08-02T11:21
в мире
сша
ввс сша
малайзия
китай
тайвань
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и движется в южном направлении, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса. Как сообщается на сайте Flightradar, самолет вылетел из Куала-Лумпура в 15.42 по местному времени (10.42 мск). Данные о том, есть ли на борту спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, не приводятся.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
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в мире, сша, ввс сша, малайзия, китай, тайвань, нэнси пелоси
11:21 02.08.2022
 
Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура

Boeing C-40C ВВС США вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и движется в южном направлении, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.
Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса. Как сообщается на сайте Flightradar, самолет вылетел из Куала-Лумпура в 15.42 по местному времени (10.42 мск). Данные о том, есть ли на борту спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, не приводятся.
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Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.
Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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