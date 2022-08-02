https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

Китай не побоится сражаться за свой суверенитет, пишет Global Times

Китай не побоится сражаться за свой суверенитет, пишет Global Times - РИА Новости, 02.08.2022

Китай не побоится сражаться за свой суверенитет, пишет Global Times

Китай, который долгое время живет в мире и активно развивается, все же не может позволить себе не думать о внешних угрозах и допустить расслабленность в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T05:14

2022-08-02T05:14

2022-08-02T10:44

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

вэй фэнхэ

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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Китай, который долгое время живет в мире и активно развивается, все же не может позволить себе не думать о внешних угрозах и допустить расслабленность в отношении строительства национальной обороны, следует из статьи государственного издания Global Times.Статья вышла на фоне эскалации в регионе в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Но в то же время, отмечают авторы, Китаю нужно постоянно напоминать себе о необходимости сохранять бдительность в отношении наивного мышления, стремящегося к абсолютному пацифизму."Мы должны избегать ситуации, в которой люди уже не умеют воевать, так долго живя в мире. Для такой крупной страны, как Китай, последствия расслабленного мышления в отношении строительства национальной обороны немыслимы", — указано в статье.Отмечается, что турбулентная международная обстановка последних лет неоднократно учила тому, что в мире нет мира, а "сцены разрушений и чрезмерных страданий в некоторых истерзанных войной районах глубоко тронули китайский народ"."Излишне говорить, что все более откровенная осада и сдерживание Китая со стороны США быстро ухудшает обстановку вокруг Китая. США вместе с несколькими своими союзниками создают препятствия для воссоединения Китая. Мир и развитие Азиатско-Тихоокеанского региона все чаще находятся под угрозой. Другими словами, задачи, стоящие перед китайскими вооруженными силами, более серьезные и сложные, а обязанности, которые необходимо взять на себя, еще более трудные", — указали авторы.Вместе с тем в газете подчеркнули, что страны Запада, включая США, в последние десятилетия значительно увеличивали свои военные расходы и открыто оказывали давление на Китай, при этом критикуя наращивание Китаем его военной мощи.Авторы статьи подчеркнули, что "Китай развивает свою военную мощь для защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, и по сравнению с внешними угрозами и вызовами, с которыми он сталкивается на данный момент, военной мощи Китая все еще недостаточно".Народно-освободительная армия Китая в понедельник отметила 95-ю годовщину с момента создания, на данный момент это самая многочисленная армия на планете с численностью боевого состава около 2 миллионов человек. Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, и тем не менее ежегодно наращивает расходы на оборону. Согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1 процента и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).Как ранее заявлял министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, Вооруженные силы КНР всегда выступают армией мира, но не дрогнут перед лицом провокации, Китай не притесняет других, но и не позволит другим притеснять себя, Китай не будет нападать, пока не нападут на него, а в случае атаки без колебаний даст отпор и победит.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html

https://ria.ru/20220801/kitay-1806543352.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, вэй фэнхэ