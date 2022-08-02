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ВКС затопили разгонный блок после запуска спутника "Космос-2558"

ВКС затопили разгонный блок после запуска спутника "Космос-2558" - РИА Новости, 02.08.2022

ВКС затопили разгонный блок после запуска спутника "Космос-2558"

Специалисты Воздушно-космических сил России свели с орбиты и затопили в Тихом океане разгонный блок "Волга" после того, как с его помощью на орбиту был выведен... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:59

2022-08-02T11:59

2022-08-02T11:59

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безопасность

космос - риа наука

россия

плесецк

архангельская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Специалисты Воздушно-космических сил России свели с орбиты и затопили в Тихом океане разгонный блок "Волга" после того, как с его помощью на орбиту был выведен военный спутник "Космос-2558", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С. Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по сведению блока выведения (БВ) "Волга" с целевой орбиты космического аппарата Минобороны России и затоплению его в акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.Необходимые для увода и сведения с орбиты "Волги" импульсы были получены с помощью включения её собственной двигательной установки.Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.

https://ria.ru/20220802/sputnik-1806569735.html

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плесецк

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, войска воздушно-космической обороны