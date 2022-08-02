Рейтинг@Mail.ru
Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220802/sputnik-1806580223.html
Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса
Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 02.08.2022
Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса
Российские специалисты внесли запущенный 1 августа с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2558" в каталог российской системы контроля космического... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:08
2022-08-02T10:08
наука
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806572245_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_c889d17e15cdb4193ab3cc43b798176c.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты внесли запущенный 1 августа с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2558" в каталог российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)", - говорится в сообщении.Отмечается, что главный каталог космических объектов СККП содержит информацию о каждом космическом объекте и предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. В каталоге также содержится информация об орбитах объектов, достаточная для прогнозирования их движения. Каждые сутки специалисты обрабатывают более 60 тысяч измерений, чтобы вести этот каталог.Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.
https://ria.ru/20220802/sputnik-1806569735.html
https://ria.ru/20220802/orbita-1806555433.html
плесецк
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806572245_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_c659ec7a05c448128187c8218edada23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область
10:08 02.08.2022
 
Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса

Минобороны: "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космического пространства

© Фото : РоскосмосЗапуск ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с военным спутником "Космос-2558" на космодроме Плесецк
Запуск ракеты легкого класса Союз-2.1в с военным спутником Космос-2558 на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Роскосмос
Запуск ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с военным спутником "Космос-2558" на космодроме Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты внесли запущенный 1 августа с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2558" в каталог российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником военного назначения - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
08:45Наука
Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"
Отмечается, что главный каталог космических объектов СККП содержит информацию о каждом космическом объекте и предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. В каталоге также содержится информация об орбитах объектов, достаточная для прогнозирования их движения. Каждые сутки специалисты обрабатывают более 60 тысяч измерений, чтобы вести этот каталог.
Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.
Запуск ракеты легкого класса Союз-2.1в с военным спутником Космос-2558 на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
01:25Наука
Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"
 
НаукаКосмос - РИА НаукаПлесецкРоссияАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала