https://ria.ru/20220802/sputnik-1806580223.html

Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса

Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 02.08.2022

Спутник "Космос-2558" внесли в каталог системы контроля космоса

Российские специалисты внесли запущенный 1 августа с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2558" в каталог российской системы контроля космического... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:08

2022-08-02T10:08

2022-08-02T10:08

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космос - риа наука

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты внесли запущенный 1 августа с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2558" в каталог российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)", - говорится в сообщении.Отмечается, что главный каталог космических объектов СККП содержит информацию о каждом космическом объекте и предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. В каталоге также содержится информация об орбитах объектов, достаточная для прогнозирования их движения. Каждые сутки специалисты обрабатывают более 60 тысяч измерений, чтобы вести этот каталог.Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.

https://ria.ru/20220802/sputnik-1806569735.html

https://ria.ru/20220802/orbita-1806555433.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область