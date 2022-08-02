Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"
Минобороны: наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телеметрическая связь со спутником установлена и устойчиво поддерживается. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.
Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.