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Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558" - РИА Новости, 02.08.2022
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Наука
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Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"
Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558" - РИА Новости, 02.08.2022
Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"
Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:45
2022-08-02T08:45
наука
космос - риа наука
архангельская область
плесецк (космодром)
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что телеметрическая связь со спутником установлена и устойчиво поддерживается. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.
https://ria.ru/20220801/raketa-1806550868.html
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космос - риа наука, архангельская область, плесецк (космодром), безопасность, воздушно-космические силы россии
08:45 02.08.2022
 
Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"

Минобороны: наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником военного назначения - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты легкого класса Союз-2.1в с военным спутником Космос-2558 на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 23:47
Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник
Отмечается, что телеметрическая связь со спутником установлена и устойчиво поддерживается. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.
Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 17:59Наука
Роскосмос в октябре выведет на орбиту первый спутник группировки "Сфера"
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАрхангельская областьПлесецк (космодром)БезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
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