https://ria.ru/20220802/sputnik-1806569735.html

Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"

Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558" - РИА Новости, 02.08.2022

Наземные средства ВКС приняли управление военным спутником "Космос-2558"

Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:45

2022-08-02T08:45

2022-08-02T08:45

наука

космос - риа наука

архангельская область

плесецк (космодром)

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление космический аппарат "Космос-2558", запущенный 1 августа на ракете "Союз" с Плесецка, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что телеметрическая связь со спутником установлена и устойчиво поддерживается. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.Ранее в Минобороны сообщали, что ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23.25 мск в понедельник. Через девять минут от второй ступени ракеты отделилась космическая головная часть – разгонный блок "Волга" с военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2558". Аппарат был выведен на целевую орбиту в 00.49 мск 2 августа.

https://ria.ru/20220801/raketa-1806550868.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, архангельская область, плесецк (космодром), безопасность, воздушно-космические силы россии