https://ria.ru/20220802/spg-1806681451.html

Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России

Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России - РИА Новости, 02.08.2022

Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России

Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:48

2022-08-02T14:48

2022-08-02T14:50

экономика

россия

мьянма

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в республику.Министр иностранных дел посетит Мьянму 3 августа."Большое значение придается взаимодействию в топливно-энергетической сфере. Мьянманская сторона проявляет заинтересованность в поставках из России энергоносителей, включая сжиженный природный газ, а также расширении участия отечественных компаний в проектах по добыче нефти и газа на территории Республики Союз Мьянма (в настоящее время в этой стране работает ПАО "АНК "Башнефть")", - говорится в сообщении дипведомства.В МИД РФ напомнили, что перспективные направления сотрудничества обсуждались по линии профильных ведомств и компаний нефтегазового сектора в ходе "Российской энергетической недели" (13-15 октября 2021 г.) и на полях XXV Петербургского международного экономического форума (15-18 июня 2022 г.).

https://ria.ru/20220802/vizit-1806678045.html

россия

мьянма

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)