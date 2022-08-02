14:48 02.08.2022 (обновлено: 14:50 02.08.2022)
Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России
МИД России: Мьянма заинтересована в поставках энергоносителей, включая СПГ
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в республику.
Министр иностранных дел посетит Мьянму 3 августа.
"Большое значение придается взаимодействию в топливно-энергетической сфере. Мьянманская сторона проявляет заинтересованность в поставках из России энергоносителей, включая сжиженный природный газ, а также расширении участия отечественных компаний в проектах по добыче нефти и газа на территории Республики Союз Мьянма (в настоящее время в этой стране работает ПАО "АНК "Башнефть")", - говорится в сообщении дипведомства.
В МИД РФ напомнили, что перспективные направления сотрудничества обсуждались по линии профильных ведомств и компаний нефтегазового сектора в ходе "Российской энергетической недели" (13-15 октября 2021 г.) и на полях XXV Петербургского международного экономического форума (15-18 июня 2022 г.).
Достигнута договоренность о создании постоянного консультативного механизма – Совместного рабочего комитета на уровне заместителей министров энергетики двух стран.