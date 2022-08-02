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Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России - РИА Новости, 02.08.2022
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Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России
Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России - РИА Новости, 02.08.2022
Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России
Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:48
2022-08-02T14:50
экономика
россия
мьянма
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в республику.Министр иностранных дел посетит Мьянму 3 августа."Большое значение придается взаимодействию в топливно-энергетической сфере. Мьянманская сторона проявляет заинтересованность в поставках из России энергоносителей, включая сжиженный природный газ, а также расширении участия отечественных компаний в проектах по добыче нефти и газа на территории Республики Союз Мьянма (в настоящее время в этой стране работает ПАО "АНК "Башнефть")", - говорится в сообщении дипведомства.В МИД РФ напомнили, что перспективные направления сотрудничества обсуждались по линии профильных ведомств и компаний нефтегазового сектора в ходе "Российской энергетической недели" (13-15 октября 2021 г.) и на полях XXV Петербургского международного экономического форума (15-18 июня 2022 г.).
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россия
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экономика, россия, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:48 02.08.2022 (обновлено: 14:50 02.08.2022)
 
Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России

МИД России: Мьянма заинтересована в поставках энергоносителей, включая СПГ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мьянма заинтересована в поставках из России СПГ, расширении присутствия в стране российских нефте- и газодобывающих компаний, заявили в МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в республику.
Министр иностранных дел посетит Мьянму 3 августа.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:39
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
"Большое значение придается взаимодействию в топливно-энергетической сфере. Мьянманская сторона проявляет заинтересованность в поставках из России энергоносителей, включая сжиженный природный газ, а также расширении участия отечественных компаний в проектах по добыче нефти и газа на территории Республики Союз Мьянма (в настоящее время в этой стране работает ПАО "АНК "Башнефть")", - говорится в сообщении дипведомства.
В МИД РФ напомнили, что перспективные направления сотрудничества обсуждались по линии профильных ведомств и компаний нефтегазового сектора в ходе "Российской энергетической недели" (13-15 октября 2021 г.) и на полях XXV Петербургского международного экономического форума (15-18 июня 2022 г.).

Достигнута договоренность о создании постоянного консультативного механизма – Совместного рабочего комитета на уровне заместителей министров энергетики двух стран.

из сообщения МИД России
 
ЭкономикаРоссияМьянмаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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