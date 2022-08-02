https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806685387.html
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады
ВКС России за сутки уничтожили более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады украинских войск возле Марьинки в ДНР, сообщили во вторник в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:58
2022-08-02T14:58
2022-08-02T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады украинских войск возле Марьинки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806684141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады
Минобороны: ВКС уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады возле Марьинки