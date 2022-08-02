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Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806685387.html
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады
ВКС России за сутки уничтожили более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады украинских войск возле Марьинки в ДНР, сообщили во вторник в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:58
2022-08-02T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады украинских войск возле Марьинки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения", - говорится в сводке.
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россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
14:58 02.08.2022
 
Российские военные уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады

Минобороны: ВКС уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады возле Марьинки

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады украинских войск возле Марьинки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
"В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения", - говорится в сводке.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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