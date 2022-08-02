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Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806613866.html
Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS
Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 02.08.2022
Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:03
2022-08-02T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
12:03 02.08.2022
 
Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS

Министр обороны Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести установок HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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