https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html

В Госдуме предложили создать военный союз с Китаем и Индией

В Госдуме предложили создать военный союз с Китаем и Индией - РИА Новости, 02.08.2022

В Госдуме предложили создать военный союз с Китаем и Индией

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань стал очередным сигналом для создания экономического и военного союзов России, Китая и... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:55

2022-08-02T19:55

2022-08-02T20:20

в мире

китай

нато

евросоюз

индия

сша

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань стал очередным сигналом для создания экономического и военного союзов России, Китая и Индии как альтернативы Европейскому Союзу и НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Говоря о реакции Пекина на поездку американского политика, депутат утверждает, что "сегодня Китай просто не подлил масла в разжигаемый Штатами огонь". По словам парламентария, действия со стороны США подрывают суверенитет и имидж Китая, который сейчас находится в поисках верного ответного решения."Уверен в том, что китайская мудрость сделает свое дело. Так или иначе", — резюмировал он.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806782973.html

китай

индия

сша

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в мире, китай, нато, евросоюз, индия, сша, визит пелоси на тайвань