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Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми - РИА Новости, 02.08.2022
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Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми
Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми - РИА Новости, 02.08.2022
Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми
Росприроднадзор РФ и Российская Академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности и выступят наставниками... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:00
2022-08-02T12:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
российская академия наук
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Росприроднадзор РФ и Российская Академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности и выступят наставниками для талантливых участников Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр международной премии.Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в научной, инновационной, экспертной деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды, включая вопросы загрязнения микропластиком и изучения его влияния на здоровье человека, ограничения негативного обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и экологии. В том числе стороны намерены популяризировать тему охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности."Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые. Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Сегодня мы подписали соглашение с РАН, что позволит на ином уровне помочь талантливым детям, и они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную. Со своей стороны эксперты службы тоже не останутся в стороне. Дала поручение территориальным органам присмотреться к одному из участников, который намерен провести исследование по очистке Байкала", – пояснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Она добавила, что среди участников премии "Экология – дело каждого" есть ребята – авторы серьезных научно-практических идей и разработок.Она подчеркнула, что в настоящий момент один из участников изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки вод озера Байкал от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к явлению "цветения" воды, при котором выделяется большое количество цианотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором весной прошлого года и призвана привить экопривычки у детей, подростков и их родителей. Менее чем за четыре месяца этого года на премию поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов РФ и 19 зарубежных стран.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, российская академия наук
12:00 02.08.2022
 

Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми

© Фото : РосприроднадзорГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Росприроднадзор
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Росприроднадзор РФ и Российская Академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности и выступят наставниками для талантливых участников Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр международной премии.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в научной, инновационной, экспертной деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды, включая вопросы загрязнения микропластиком и изучения его влияния на здоровье человека, ограничения негативного обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и экологии. В том числе стороны намерены популяризировать тему охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности.
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"Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые. Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Сегодня мы подписали соглашение с РАН, что позволит на ином уровне помочь талантливым детям, и они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную. Со своей стороны эксперты службы тоже не останутся в стороне. Дала поручение территориальным органам присмотреться к одному из участников, который намерен провести исследование по очистке Байкала", – пояснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она добавила, что среди участников премии "Экология – дело каждого" есть ребята – авторы серьезных научно-практических идей и разработок.
"Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН, который является национальным координационным и региональным центром РФ в рамках Стокгольмской конвенции, уже проявил интерес к одному из наших талантливых участников", – отметила Радионова.
Она подчеркнула, что в настоящий момент один из участников изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки вод озера Байкал от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к явлению "цветения" воды, при котором выделяется большое количество цианотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваРоссийская академия наук
 
 
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