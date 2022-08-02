https://ria.ru/20220802/solntse-1806720500.html

В РПЦ ответили астроному, связавшему невежество россиян с религией

В РПЦ ответили астроному, связавшему невежество россиян с религией - РИА Новости, 02.08.2022

В РПЦ ответили астроному, связавшему невежество россиян с религией

Представления части россиян о том, что Солнце вращается вокруг Земли, невежественны и не связаны с религией, Церковь напротив благословляет верующих изучать... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:36

2022-08-02T16:36

2022-08-02T16:36

религия

владимир сурдин

земля

вциом

государственный астрономический институт имени штернберга

космос - риа наука

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Представления части россиян о том, что Солнце вращается вокруг Земли, невежественны и не связаны с религией, Церковь напротив благословляет верующих изучать законы созданного Богом мира, а невежество может привести к потере веры, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимира Сурдина, который прокомментировал РИА Новости данные ВЦИОМ, неосведомленность в простейших вопросах астрономии может быть связана с религией и школьными пробелами."Категорически не согласен с утверждениями, что вскрывшееся невежество многих соотечественников в области астрономии имеет какое-либо отношение к вере и религиозности. Верующий человек по определению не может с пренебрежением относиться к естественнонаучным знаниям", - сказал Кипшидзе.По его словам, невежество "во многом тождественно" мракобесию и суевериям. "Невежество в конечном счете может привести и к безбожию. Ведь окружающий нас мир создан Богом, а изучение его законов – благословляемый Церковью труд. Еще апостол Павел в первом веке говорил о том, что вечная сила Божия видна через рассматривание его творений", - заключил представитель Русской церкви.

https://ria.ru/20220802/obrazovanie-1806595517.html

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владимир сурдин, земля, вциом, государственный астрономический институт имени штернберга, космос - риа наука