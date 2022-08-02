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Московские пожарные спасли из вентиляционной шахты трех соколят - РИА Новости, 02.08.2022
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Московские пожарные спасли из вентиляционной шахты трех соколят
Московские пожарные спасли из вентиляционной шахты трех соколят - РИА Новости, 02.08.2022
Московские пожарные спасли из вентиляционной шахты трех соколят
Пожарные спасли трех соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:15
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пожарные спасли трех соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В Москве на улице Новокосинская, 14, корпус 7 в вентиляционной шахте застряли птицы. На место происшествия приехали спасатели.Уточняется также, что птиц оттуда забрал представитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, россия
19:15 02.08.2022 (обновлено: 23:40 02.08.2022)
 
Московские пожарные спасли из вентиляционной шахты трех соколят

Пожарные спасли трех соколят, угодивших в вентиляционную шахту в районе Новокосино

© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБПожарные спасли трёх соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино
Пожарные спасли трёх соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Пожарные спасли трёх соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пожарные спасли трех соколят, оказавшихся в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В Москве на улице Новокосинская, 14, корпус 7 в вентиляционной шахте застряли птицы. На место происшествия приехали спасатели.

"Пожарные сняли решетку, ведущую в вентиляцию, и аккуратно освободили трех птенцов соколов, посадили их отдельно в коробки и доставили в отряд", — говорится в заявлении.

Уточняется также, что птиц оттуда забрал представитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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