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Песков: США не проявили инициативы по переговорам СНВ-3 - РИА Новости, 02.08.2022
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Песков: США не проявили инициативы по переговорам СНВ-3
Песков: США не проявили инициативы по переговорам СНВ-3 - РИА Новости, 02.08.2022
Песков: США не проявили инициативы по переговорам СНВ-3
Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:44
2022-08-02T14:44
цены на нефть
джо байден
россия
москва
вашингтон (штат)
договор снв-3
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности" - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва вступить с переговоры с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, о которых ранее говорил президент США Джо Байден.Песков отметил, что Россия с самого начала выступала за скорое начало переговоров."Мы с самого начала выступали за то, что нужно начинать говорить как можно скорее, но до сих пор, вы знаете, именно Соединенные Штаты не проявляют никакого интереса де-факто", - сказал Песков.
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цены на нефть, джо байден, россия, москва, вашингтон (штат), договор снв-3
14:44 02.08.2022
 
Песков: США не проявили инициативы по переговорам СНВ-3

Песков: США не проявили интереса к переговорам о новой системе контроля вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности" - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва вступить с переговоры с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, о которых ранее говорил президент США Джо Байден.
Песков отметил, что Россия с самого начала выступала за скорое начало переговоров.
"Мы с самого начала выступали за то, что нужно начинать говорить как можно скорее, но до сих пор, вы знаете, именно Соединенные Штаты не проявляют никакого интереса де-факто", - сказал Песков.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 16:15
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
 
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