https://ria.ru/20220802/snv-1806598792.html
Китай не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ
Китай не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ - РИА Новости, 02.08.2022
Китай не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ
На данном этапе несправедливо требовать от Китая примкнуть к обсуждению нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:20
2022-08-02T11:20
2022-08-02T11:20
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. На данном этапе несправедливо требовать от Китая примкнуть к обсуждению нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с участием США и России, так как ядерный арсенал Китая на порядок меньше, чем у США, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Ядерный арсенал Китая не тех масштабов, что у США. Несправедливо и нерационально просить Китай присоединиться к многостороннему разоруженческому процессу на настоящем этапе", - сказала дипломат.Хуа Чуньин подчеркнула, что несмотря на это, Китай активно поддерживает международную систему ядерного нераспространения. Она также добавила, что Китай готов продолжать поддерживать тесные контакты со всеми сторонами по вопросам сокращения вооружений.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, хуа чуньин, китай, сша, в мире, снв
Китай не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ
МИД Китая заявил, что Пекин не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ