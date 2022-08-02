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Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ - РИА Новости, 02.08.2022
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ
Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:48
2022-08-02T02:48
2022-08-02T02:48
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО."Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", — заявляет российская сторона.По ее словам, "именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины"."Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", — отмечается в комментарии делегации.
https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html
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в мире, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, снв, договор снв-3
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ
Делегация на конференции ДНЯО: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам по СНВ
ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.
"Энтони Блинкен
упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена
… о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы "партнёр" (Россия
) действовал "в духе доброй воли", — говорится в комментарии.
"Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", — заявляет российская сторона.
По ее словам, "именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины".
"Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", — отмечается в комментарии делегации.