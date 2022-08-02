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Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ - РИА Новости, 02.08.2022
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ
Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:48
2022-08-02T02:48
в мире
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
снв
договор снв-3
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО."Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", — заявляет российская сторона.По ее словам, "именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины"."Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", — отмечается в комментарии делегации.
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в мире, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, снв, договор снв-3
02:48 02.08.2022
 
Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ

Делегация на конференции ДНЯО: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам по СНВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь". Архивное фото
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.
"Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена… о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы "партнёр" (Россия) действовал "в духе доброй воли", — говорится в комментарии.
"Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", — заявляет российская сторона.
По ее словам, "именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины".
"Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", — отмечается в комментарии делегации.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 16:15
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
 
В миреРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенСНВДоговор СНВ-3
 
 
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