https://ria.ru/20220802/snv-1806558170.html

Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ

Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ - РИА Новости, 02.08.2022

Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ

Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:48

2022-08-02T02:48

2022-08-02T02:48

в мире

россия

сша

джо байден

энтони блинкен

снв

договор снв-3

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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это "красивые слова", следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО."Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", — заявляет российская сторона.По ее словам, "именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины"."Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", — отмечается в комментарии делегации.

https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html

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в мире, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, снв, договор снв-3