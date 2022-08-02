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Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 02.08.2022

Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T00:22

2022-08-02T00:22

2022-08-02T00:24

в мире

одесский городской совет

екатерина ii

одесса

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о его сносе.Ранее необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника, а другая — о его замене на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х.В обращении к местным властям он также отметил важность "защиты национальных интересов", проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".

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в мире, одесский городской совет, екатерина ii, одесса, владимир зеленский, украина