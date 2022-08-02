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Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 02.08.2022
Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:22
2022-08-02T00:24
в мире
одесский городской совет
екатерина ii
одесса
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о его сносе.Ранее необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника, а другая — о его замене на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х.В обращении к местным властям он также отметил важность "защиты национальных интересов", проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".
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в мире, одесский городской совет, екатерина ii, одесса, владимир зеленский, украина
00:22 02.08.2022 (обновлено: 00:24 02.08.2022)
 
Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о его сносе.
Ранее необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника, а другая — о его замене на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х.
"В данном случае памятник Екатерине II... установлен в соответствии с решением Одесского городского совета... Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — говорится в ответе на сайте Зеленского.
В обращении к местным властям он также отметил важность "защиты национальных интересов", проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".
Памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:42
Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесский городской советЕкатерина IIОдессаВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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