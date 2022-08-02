00:22 02.08.2022 (обновлено: 00:24 02.08.2022)
Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник порноактеру обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о его сносе.
Ранее необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника, а другая — о его замене на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х.
"В данном случае памятник Екатерине II... установлен в соответствии с решением Одесского городского совета... Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — говорится в ответе на сайте Зеленского.
В обращении к местным властям он также отметил важность "защиты национальных интересов", проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".