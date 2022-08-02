Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220802/sladkoe-1806712392.html
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность - РИА Новости, 02.08.2022
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность
Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:03
2022-08-02T18:43
культура
новости культуры
стиль жизни
еда
сладости
сладкое
творчество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806728436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf39c8e8345729bb474b43e78da6cd46.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. И сахар тут ни при чем.Все дело в положительных ассоциациях, установившихся в ходе эволюции и благодаря личному опыту. Например, сладости часто едят в кругу близких и на праздниках. Такой вкус продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход, легче воспринимать новые идеи и быть более творческими. Есть и ограничения. Эффекта повышенной креативности от сладкого нет при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям. Там нужна более жесткая фокусировка.Ученые подчеркивают, что дело именно во вкусе, они не призывают есть больше сладостей, чтобы повысить креативность. Ведь его чрезмерное употребление вредно для здоровья. Она также указала на то, что креативность повышается, даже если просто представить вкус сладкого.
https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806728436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f0ee9508b82dd374de458054014a7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, стиль жизни, еда, сладости, сладкое, творчество
18:03 02.08.2022 (обновлено: 18:43 02.08.2022)
 
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность

Ученые выяснили, что вкус сладкого положительно влияет на креативность

CC0 / Rod Long / Пончики
Пончики - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC0 / Rod Long /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. И сахар тут ни при чем.
Все дело в положительных ассоциациях, установившихся в ходе эволюции и благодаря личному опыту. Например, сладости часто едят в кругу близких и на праздниках. Такой вкус продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход, легче воспринимать новые идеи и быть более творческими.
Есть и ограничения. Эффекта повышенной креативности от сладкого нет при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям. Там нужна более жесткая фокусировка.
Ученые подчеркивают, что дело именно во вкусе, они не призывают есть больше сладостей, чтобы повысить креативность. Ведь его чрезмерное употребление вредно для здоровья.

"Важно отметить, что влияние сладкого вкуса на творчество может проявиться просто при употреблении, например, одной конфеты, печенья или кусочка сухофруктов", — говорит исследователь Лидан Сюй.

Она также указала на то, что креативность повышается, даже если просто представить вкус сладкого.
Девушка наносит парфюм на запястье
7 апреля, 04:36Культура
Ученые определили самый приятный в мире запах
 
КультураНовости культурыСтиль жизниЕдаСладостисладкоетворчество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала