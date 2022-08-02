https://ria.ru/20220802/sladkoe-1806712392.html

Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность

Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность - РИА Новости, 02.08.2022

Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность

Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:03

2022-08-02T18:03

2022-08-02T18:43

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. И сахар тут ни при чем.Все дело в положительных ассоциациях, установившихся в ходе эволюции и благодаря личному опыту. Например, сладости часто едят в кругу близких и на праздниках. Такой вкус продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход, легче воспринимать новые идеи и быть более творческими. Есть и ограничения. Эффекта повышенной креативности от сладкого нет при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям. Там нужна более жесткая фокусировка.Ученые подчеркивают, что дело именно во вкусе, они не призывают есть больше сладостей, чтобы повысить креативность. Ведь его чрезмерное употребление вредно для здоровья. Она также указала на то, что креативность повышается, даже если просто представить вкус сладкого.

https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, еда, сладости, сладкое, творчество