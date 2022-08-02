https://ria.ru/20220802/sladkoe-1806712392.html
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность - РИА Новости, 02.08.2022
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность
Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:03
2022-08-02T18:03
2022-08-02T18:43
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. И сахар тут ни при чем.Все дело в положительных ассоциациях, установившихся в ходе эволюции и благодаря личному опыту. Например, сладости часто едят в кругу близких и на праздниках. Такой вкус продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход, легче воспринимать новые идеи и быть более творческими. Есть и ограничения. Эффекта повышенной креативности от сладкого нет при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям. Там нужна более жесткая фокусировка.Ученые подчеркивают, что дело именно во вкусе, они не призывают есть больше сладостей, чтобы повысить креативность. Ведь его чрезмерное употребление вредно для здоровья. Она также указала на то, что креативность повышается, даже если просто представить вкус сладкого.
https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, стиль жизни, еда, сладости, сладкое, творчество
18:03 02.08.2022 (обновлено: 18:43 02.08.2022)
Ученые выяснили, как сладкое влияет на креативность
Ученые выяснили, что вкус сладкого положительно влияет на креативность
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Ученые провели семь экспериментов и выяснили, что вкус различных сладких продуктов увеличивает креативность, пишет
Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. И сахар тут ни при чем.
Все дело в положительных ассоциациях, установившихся в ходе эволюции и благодаря личному опыту. Например, сладости часто едят в кругу близких и на праздниках. Такой вкус продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход, легче воспринимать новые идеи и быть более творческими.
Есть и ограничения. Эффекта повышенной креативности от сладкого нет при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям. Там нужна более жесткая фокусировка.
Ученые подчеркивают, что дело именно во вкусе, они не призывают есть больше сладостей, чтобы повысить креативность. Ведь его чрезмерное употребление вредно для здоровья.
"Важно отметить, что влияние сладкого вкуса на творчество может проявиться просто при употреблении, например, одной конфеты, печенья или кусочка сухофруктов", — говорит исследователь Лидан Сюй.
Она также указала на то, что креативность повышается, даже если просто представить вкус сладкого.