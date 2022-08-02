https://ria.ru/20220802/sevastopol-1806741296.html

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 02.08.2022

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС

Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, а юношу задержали, рассказала журналистам... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:40

2022-08-02T17:40

2022-08-02T17:40

происшествия

авто

севастополь

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, а юношу задержали, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД", - рассказала она.По ее словам, инцидент произошел в ночное время. Мопед двигался с большой скоростью, полицейский подал ему сигнал об остановке. Нарушитель решил не останавливаться и сбил инспектора, а потом скрылся.Коллеги полицейского задержали 15-летнего подростка. Права управления транспортными средствами у него не было. Более того, медосвидетельствование показало, что юноша был в нетрезвом состоянии. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.Материалы проверки направлены в территориальный следственный орган СК России для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210722/inspektor-1742309122.html

https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания жителя Севастополя, который совершил наезд на инспектора ДПС В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД. 2022-08-02T17:40 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, севастополь, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)