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В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 02.08.2022
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В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 02.08.2022
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС
Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, а юношу задержали, рассказала журналистам... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:40
2022-08-02T17:40
происшествия
авто
севастополь
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, а юношу задержали, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД", - рассказала она.По ее словам, инцидент произошел в ночное время. Мопед двигался с большой скоростью, полицейский подал ему сигнал об остановке. Нарушитель решил не останавливаться и сбил инспектора, а потом скрылся.Коллеги полицейского задержали 15-летнего подростка. Права управления транспортными средствами у него не было. Более того, медосвидетельствование показало, что юноша был в нетрезвом состоянии. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.Материалы проверки направлены в территориальный следственный орган СК России для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20210722/inspektor-1742309122.html
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Кадры задержания жителя Севастополя, который совершил наезд на инспектора ДПС
В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД.
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происшествия, авто, севастополь, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
17:40 02.08.2022
 
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС, нарушителя задержали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, а юношу задержали, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД", - рассказала она.
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По ее словам, инцидент произошел в ночное время. Мопед двигался с большой скоростью, полицейский подал ему сигнал об остановке. Нарушитель решил не останавливаться и сбил инспектора, а потом скрылся.
Коллеги полицейского задержали 15-летнего подростка. Права управления транспортными средствами у него не было. Более того, медосвидетельствование показало, что юноша был в нетрезвом состоянии. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.
Материалы проверки направлены в территориальный следственный орган СК России для принятия процессуального решения.
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