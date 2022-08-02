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Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово - РИА Новости, 02.08.2022
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Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово
Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово - РИА Новости, 02.08.2022
Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово
Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:16
2022-08-02T13:16
в мире
александр боцан-харченко
косово
россия
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае, и поддержании мира в Косово и Метохии.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края."Президент Вучич принял сегодня посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об актуальной ситуации в регионе, особенно после напряженности, вызванной безответственными односторонними шагами Приштины, которые были направлены на ограничение свободы передвижения сербов в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера.Вучич заявил, что хорошо, что Приштина "под давлением международных представителей", отказалась от первоначального намерения вызвать конфликт и "привести весь регион в состояние нестабильности"."Сербия всегда будет выступать за мир и диалог, как единственный способ решения открытых вопросов", - цитирует администрация главу государства.Отмечается, что посол России снова озвучил позицию Москвы, согласно которой "шаги Приштины безответственны и необходимо предотвратить всякую возможность эскалации".
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806397870.html
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в мире, александр боцан-харченко, косово, россия, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич
13:16 02.08.2022
 
Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово

Глава Сербии Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае, и поддержании мира в Косово и Метохии.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 13:12
Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде
"Президент Вучич принял сегодня посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об актуальной ситуации в регионе, особенно после напряженности, вызванной безответственными односторонними шагами Приштины, которые были направлены на ограничение свободы передвижения сербов в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера.
Вучич заявил, что хорошо, что Приштина "под давлением международных представителей", отказалась от первоначального намерения вызвать конфликт и "привести весь регион в состояние нестабильности".
"Сербия всегда будет выступать за мир и диалог, как единственный способ решения открытых вопросов", - цитирует администрация главу государства.
Отмечается, что посол России снова озвучил позицию Москвы, согласно которой "шаги Приштины безответственны и необходимо предотвратить всякую возможность эскалации".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 17:57В мире
Белград и Приштина были в шаге от серьезного конфликта, заявили в Сербии
 
В миреАлександр Боцан-ХарченкоКосовоРоссияСербияОбострение ситуации на границе Косово и СербииАлександр Вучич
 
 
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