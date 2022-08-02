https://ria.ru/20220802/serbiya-1806641242.html

Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово

Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово - РИА Новости, 02.08.2022

Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово

Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:16

2022-08-02T13:16

2022-08-02T13:16

в мире

александр боцан-харченко

косово

россия

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае, и поддержании мира в Косово и Метохии.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края."Президент Вучич принял сегодня посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об актуальной ситуации в регионе, особенно после напряженности, вызванной безответственными односторонними шагами Приштины, которые были направлены на ограничение свободы передвижения сербов в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера.Вучич заявил, что хорошо, что Приштина "под давлением международных представителей", отказалась от первоначального намерения вызвать конфликт и "привести весь регион в состояние нестабильности"."Сербия всегда будет выступать за мир и диалог, как единственный способ решения открытых вопросов", - цитирует администрация главу государства.Отмечается, что посол России снова озвучил позицию Москвы, согласно которой "шаги Приштины безответственны и необходимо предотвратить всякую возможность эскалации".

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806397870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/mir-1806497021.html

косово

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр боцан-харченко, косово, россия, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич