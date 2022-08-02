Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово
Глава Сербии Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае, и поддержании мира в Косово и Метохии.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.
"Президент Вучич принял сегодня посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об актуальной ситуации в регионе, особенно после напряженности, вызванной безответственными односторонними шагами Приштины, которые были направлены на ограничение свободы передвижения сербов в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера.
Вучич заявил, что хорошо, что Приштина "под давлением международных представителей", отказалась от первоначального намерения вызвать конфликт и "привести весь регион в состояние нестабильности".
"Сербия всегда будет выступать за мир и диалог, как единственный способ решения открытых вопросов", - цитирует администрация главу государства.
Отмечается, что посол России снова озвучил позицию Москвы, согласно которой "шаги Приштины безответственны и необходимо предотвратить всякую возможность эскалации".