Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией
Посол России Боцан-Харченко допустил усиление военно-технического партнерства с Сербией
© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Конечно, мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии - это принципиальная позиция. Тут абсолютно, если не сказать 100% населения, конечно, против вступления Сербии в НАТО", - заявил он в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, возможна ли такая политическая ситуация, когда Белград напрямую обратятся к РФ за военной помощью и появятся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.
При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах. "У нас продолжается военно-техническое сотрудничество и в результате этого сотрудничества, благоприятных условий, качества того, что поставляется, конечно, положение Сербии в рамках Балканского региона, может быть даже и пошире, в военном и военно-политическом плане гораздо сильнее. Это очень важная помощь", - добавил он.
"Не будь этого, может быть, провоцирование было бы еще более наглым, и мы не знаем, как бы ситуация выглядела в настоящее время. Военный фактор и тот уровень модернизации армии, благодаря нашему сотрудничеству, конечно, учитывается. Это сдерживающий западников и косоваров фактор", - подчеркнул посол.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.