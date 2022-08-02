https://ria.ru/20220802/serbiya-1806594690.html

Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией

Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией - РИА Новости, 02.08.2022

Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией

РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:59

2022-08-02T10:59

2022-08-02T10:59

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Конечно, мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии - это принципиальная позиция. Тут абсолютно, если не сказать 100% населения, конечно, против вступления Сербии в НАТО", - заявил он в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, возможна ли такая политическая ситуация, когда Белград напрямую обратятся к РФ за военной помощью и появятся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах. "У нас продолжается военно-техническое сотрудничество и в результате этого сотрудничества, благоприятных условий, качества того, что поставляется, конечно, положение Сербии в рамках Балканского региона, может быть даже и пошире, в военном и военно-политическом плане гораздо сильнее. Это очень важная помощь", - добавил он."Не будь этого, может быть, провоцирование было бы еще более наглым, и мы не знаем, как бы ситуация выглядела в настоящее время. Военный фактор и тот уровень модернизации армии, благодаря нашему сотрудничеству, конечно, учитывается. Это сдерживающий западников и косоваров фактор", - подчеркнул посол.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии