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Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией - РИА Новости, 02.08.2022
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Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией
Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией - РИА Новости, 02.08.2022
Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией
РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:59
2022-08-02T10:59
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Конечно, мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии - это принципиальная позиция. Тут абсолютно, если не сказать 100% населения, конечно, против вступления Сербии в НАТО", - заявил он в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, возможна ли такая политическая ситуация, когда Белград напрямую обратятся к РФ за военной помощью и появятся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах. "У нас продолжается военно-техническое сотрудничество и в результате этого сотрудничества, благоприятных условий, качества того, что поставляется, конечно, положение Сербии в рамках Балканского региона, может быть даже и пошире, в военном и военно-политическом плане гораздо сильнее. Это очень важная помощь", - добавил он."Не будь этого, может быть, провоцирование было бы еще более наглым, и мы не знаем, как бы ситуация выглядела в настоящее время. Военный фактор и тот уровень модернизации армии, благодаря нашему сотрудничеству, конечно, учитывается. Это сдерживающий западников и косоваров фактор", - подчеркнул посол.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
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в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии
10:59 02.08.2022
 
Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией

Посол России Боцан-Харченко допустил усиление военно-технического партнерства с Сербией

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Конечно, мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии - это принципиальная позиция. Тут абсолютно, если не сказать 100% населения, конечно, против вступления Сербии в НАТО", - заявил он в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, возможна ли такая политическая ситуация, когда Белград напрямую обратятся к РФ за военной помощью и появятся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.
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При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах. "У нас продолжается военно-техническое сотрудничество и в результате этого сотрудничества, благоприятных условий, качества того, что поставляется, конечно, положение Сербии в рамках Балканского региона, может быть даже и пошире, в военном и военно-политическом плане гораздо сильнее. Это очень важная помощь", - добавил он.
"Не будь этого, может быть, провоцирование было бы еще более наглым, и мы не знаем, как бы ситуация выглядела в настоящее время. Военный фактор и тот уровень модернизации армии, благодаря нашему сотрудничеству, конечно, учитывается. Это сдерживающий западников и косоваров фактор", - подчеркнул посол.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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В миреСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоКосовоОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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