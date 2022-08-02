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Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 02.08.2022
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https://ria.ru/20220802/sdelka-1806628906.html
Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки, заявил МИД
Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 02.08.2022
Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки, заявил МИД
Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки", рассчитывает, что Киев выполнит обязательства по обеспечению безопасности судов, заявила официальный РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:43
2022-08-02T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки", рассчитывает, что Киев выполнит обязательства по обеспечению безопасности судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договоренностей... Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и территориальных водах Украины", - сказала она в ходе брифинга во вторник."В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, то есть, устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями", - подчеркнула Захарова.Москва предостерегает Запад от попыток не выполнить вторую часть "продуктовой сделки", иначе мир может недополучить десятки тонн российского зерна, отметила она Захарова.Захарова напомнила, что неотъемлемой частью стамбульских договоренностей является меморандум о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки."Достигнутые договоренности носят пакетный характер, это тот самый, который употребляет и генсек ООН. Поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна", - сказала Захарова на брифинге.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/zerno-1806536890.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
12:43 02.08.2022 (обновлено: 13:00 02.08.2022)
 
Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки, заявил МИД

Захарова: Москва приветствует начало реализации продуктовой сделки с украинским зерном

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки", рассчитывает, что Киев выполнит обязательства по обеспечению безопасности судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договоренностей... Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и территориальных водах Украины", - сказала она в ходе брифинга во вторник.
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"В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, то есть, устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями", - подчеркнула Захарова.
Москва предостерегает Запад от попыток не выполнить вторую часть "продуктовой сделки", иначе мир может недополучить десятки тонн российского зерна, отметила она Захарова.
Захарова напомнила, что неотъемлемой частью стамбульских договоренностей является меморандум о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
"Достигнутые договоренности носят пакетный характер, это тот самый, который употребляет и генсек ООН. Поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна", - сказала Захарова на брифинге.
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