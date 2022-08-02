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Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана
Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана - РИА Новости, 02.08.2022
Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана
США должны полностью снять свои "неактуальные незаконные" санкции против Ирана, Тегерану же следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:18
2022-08-02T23:18
в мире
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны полностью снять свои "неактуальные незаконные" санкции против Ирана, Тегерану же следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН Фу Цонг."Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана. На этой основе Иран должен вернуться к полному исполнению своих обязательств в ядерной сфере", - сказал Фу Цонг.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара 29-30 июня.
https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803351889.html
иран
сша
тегеран (город)
китай
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в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, санкции
23:18 02.08.2022
 
Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана

Глава делегации КНР на конференции ДНЯО Фу Цонг: США должны снять все санкции с Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны полностью снять свои "неактуальные незаконные" санкции против Ирана, Тегерану же следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН Фу Цонг.
"Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана. На этой основе Иран должен вернуться к полному исполнению своих обязательств в ядерной сфере", - сказал Фу Цонг.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:17
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара 29-30 июня.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 01:04
Госдеп пригрозил санкциями, если Иран "передаст России беспилотники"
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)КитайСанкции
 
 
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