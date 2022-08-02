https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html

Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана

Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана - РИА Новости, 02.08.2022

Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана

США должны полностью снять свои "неактуальные незаконные" санкции против Ирана, Тегерану же следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:18

2022-08-02T23:18

2022-08-02T23:18

в мире

дональд трамп

нед прайс

иран

сша

тегеран (город)

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны полностью снять свои "неактуальные незаконные" санкции против Ирана, Тегерану же следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН Фу Цонг."Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана. На этой основе Иран должен вернуться к полному исполнению своих обязательств в ядерной сфере", - сказал Фу Цонг.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара 29-30 июня.

https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803351889.html

иран

сша

тегеран (город)

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, санкции