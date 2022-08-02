https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806711795.html

Канада расширила санкционный список против России

Канада расширила санкционный список против России - РИА Новости, 02.08.2022

Канада расширила санкционный список против России

Канада во вторник расширила ограничения против России, включив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:15

2022-08-02T16:15

2022-08-02T16:36

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

в мире

россия

канада

украина

буча

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Канада во вторник расширила ограничения против России, включив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.Согласно опубликованному перечню, под канадские санкции попали российские военнослужащие, которых ранее министерство обороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче. При этом само правительство Канады не уточняет, что именно послужило основанием для введения данных рестрикций."Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить эти вопиющие действия, российское правительство продолжает вести бессмысленную войну. Дабы усилить давление на российский военный комплекс, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию, включая ужасающие события в Буче", - говорится в распространенном позднее заявлении властей страны. В нем подчеркивается, что Канада будет продолжать работать в тесной связке со своими международными партнерами, чтобы проработать новые варианты ответа на спецоперацию России на Украине.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220722/turbina-1804233531.html

https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

россия

канада

украина

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, канада, украина, буча, ситуация в днр и лнр