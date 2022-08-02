https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806706515.html

Санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, заявила Ле Пен

Санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, заявила Ле Пен - РИА Новости, 02.08.2022

Санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, заявила Ле Пен

Санкции ЕС против РФ не смогли поставить российскую экономику на колени, Европа гораздо больше пострадала от этих ограничений, чем Россия, считает лидер фракции РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:03

2022-08-02T16:03

2022-08-02T16:03

экономика

цены на нефть

евросоюз

франция

марин ле пен

россия

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Санкции ЕС против РФ не смогли поставить российскую экономику на колени, Европа гораздо больше пострадала от этих ограничений, чем Россия, считает лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы... Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени... Реальность такая же, как и при крымских санкциях - мы оказались гораздо большими жертвами этих санкций, чем Россия, которая нашла других клиентов", - заявила Ле Пен на пресс-конференции в Нацсобрании (нижняя палата парламента) во вторник. Она также назвала санкционную политику в отношении РФ полным провалом.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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франция

россия

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, евросоюз, франция, марин ле пен, россия, санкции в отношении россии