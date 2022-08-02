https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html

G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти

G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти - РИА Новости, 02.08.2022

G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти

Страны G7 заявили, что рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, говорится в заявлении стран. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:56

2022-08-02T15:56

2022-08-02T16:09

экономика

россия

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны G7 заявили, что рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, говорится в заявлении стран."Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", - говорится в заявлении.Также в заявлении стран говорится, что G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.

https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805259811.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, g7, санкции в отношении россии