https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти - РИА Новости, 02.08.2022
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
Страны G7 заявили, что рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, говорится в заявлении стран. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:56
2022-08-02T15:56
2022-08-02T16:09
экономика
россия
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны G7 заявили, что рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, говорится в заявлении стран."Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", - говорится в заявлении.Также в заявлении стран говорится, что G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805259811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, g7, санкции в отношении россии
15:56 02.08.2022 (обновлено: 16:09 02.08.2022)
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российских нефти и нефтепродуктов